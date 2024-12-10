В Росії вандали зруйнували меморіали воїнам Армії Крайової: в Польщі вже відреагували

Польське МЗС Польщі готує ноту протесту Росії через руйнування меморіалів воїнам Армії Крайової в селі Боровичі-Йогла Новгородської області.

Про це, як пише 24 Канал з посиланням на Onet.

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Плюндрування меморіалів воїнам Армії Крайової в Росії

Зазначимо, що напередодні генеральне консульство Польщі в Санкт-Петербурзі повідомило про плюндрування комплексу меморіалів пам'яті воїнів польської Армії Крайової, які загинули в радянських трудових таборах.

З огляду на опубліковані консульством фото, вандалізму зазнали 3 меморіали, які розташовані за кілька кілометрів один від одного.

Речник МЗС Польщі Павел Вронський назвав це "обурливим випадком", оскільки ідеться про "це не про пам'ятник, це про вшанування пам'яті місця, де лежать жертви, це одне велике кладовище".

Відповідно до його слів, місцеві жителі повідомили польським дипломатам, що меморіали зруйнувала "група людей із важкою технікою". Вказується, що були знищені хрести й частини пам'ятників, а також спроби стерти слова, написані латинським алфавітом.

"Ми будемо вимагати від російської сторони насамперед з'ясувати ситуацію, провести розслідування, знайти і покарати винних. Випадок обурливий, тому що це акція проти людської пам'яті", – наголосив Вронський.

До того ж речник польського МЗС додав, що розташовані поруч німецькі та угорські меморіали не були зруйновані.

Комплекс таборів із центром у селищі Боровичі Новгородської області був одним з основних місць депортації солдатів польської Армії Крайової і селянських батальйонів у 1944-46 роках. Через них пройшли понад 6 тисяч поляків, депортованих з країни НКВС.

Додамо, що речник МЗС зазначив, що комплекс пам’ятників солдатам Армії Крайової був зруйнований після того, як з’явилася інформація про закриття польського консульства в Санкт-Петербурзі у відповідь на закриття російського консульства в Познані.