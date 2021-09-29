Плюс ще одна країна: уряд розширив перелік офшорних зон

Україна розширила перелік офшорних зон, додавши до нього ще 1 країну. Мовиться про Сінт-Мартен. Загалом перелік налічує аж 20 країн.

Відповідне рішення урядовці ухвалили під час засідання Кабміну 29 вересня. Так, розділ "Карибський регіон” доповнили юрисдикцією Сінт-Мартен.

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У пояснювальній записці до проєкту закону мовиться, що результатом ухвалення розпорядження буде:

оновлення переліку офшорних зон,

підвищення ефективності державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Що відомо про Сінт-Мартен

Це самокерована держава зі значною автономією (status aparte) у складі Королівства Нідерландів. Займає південну частину острова Святого Мартина. Раніше Сінт-Мартен був частиною Нідерландських Антильських островів. Але вже 10 жовтня 2010 року став самоврядною державою зі значною автономією у складі Королівства Нідерландів.

Що таке офшорна зона? Це країна чи територія, де встановлено пільговий режим оподаткування для певних категорій компаній. Як правило, такий режим застосовується до компаній, зареєстрованих в офшорній зоні, які здійснюють операції лише з нерезидентними контрагентами, тобто практично не здійснюють фінансову та господарську діяльність на території країни реєстрації.

Додамо, що критерії віднесення тієї чи іншої території до категорії офшорної зони розробляються різними міжнародними інституціями, зокрема, Міжнародним валютним фондом. Перелік офшорних зон регулярно оприлюднюється Кабінетом Міністрів України.