По Дніпропетровщині окупанти гатять з усього, що мають і навіть застосували бойову авіацію

Олександр Вілкул розповів, що ситуацію у Кривому Розі та районі повністю контролюють ЗСУ. Вулиці посилено патрулюють. Постійно тривають перевірки.

Олександр Вілкул – голова Криворізької військової адміністрації – повідомив, що російські окупанти продовжують обстріли. Зокрема, з "Ураганів" ворог гатив по Апостолівській громаді.

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Російські окупанти били по селах Мала Костромка та Ганнівка. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Обстріли на лінії зіткнення ворог веде із РСЗВ, ствольної артилерії, танків та мінометів. Фіксується те, чого давно не було – застосування бойової авіації,

– заявив Вілкул.

Микола Лукашук – голова Дніпропетровської обласної ради – повідомив, що сигнал про повітряну тривогу на території області 23 травня лунав рекордну кількість разів. Вороги завдали декілька ракетних ударів.

"Напевно, сьогодні Дніпропетровщина пережила найбільше повітряних тривог протягом одного дня за останні три місяці. Сьогодні маємо одразу декілька "прильотів", – наголосив Лукашук.

Ворог завдав ракетних ударів по:

Павлограду;

Синельниківському районі;

Криворізькому районі.

Є серйозні руйнування

Про вибухи у Павлограді повідомили близько 19:40. Тоді на території області була повітряна тривога.

Валентин Резніченко – голова Дніпропетровської ОВА – повідомив, що ракетні удари завдали області серйозних руйнувань. Ворог вгатив по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах.

За словами Резніченка, вже зафіксували серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Окрім того, відомо, що у 12 будинках поряд пошкоджені дахи та вибиті вікна.

На щастя, люди не постраждали. Коли відновлять рух потягів, наразі невідомо.

Страшна статистика

Президент Володимир Зеленський під час звернення до українців 23 травня повідомив, що за час повномасштабної війни Росія завдала по Україні 1474 ракетні удари. Загалом за цей час країна-агресорка випустила 2275 різних ракет. Переважну більшість з них – по цивільній інфраструктурі.

Упродовж доби 23 травня силам ППО вдалося ліквідувати 6 російських безпілотників та ворожу крилату ракету. Її збили над Кіровоградською областю.

Людей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій. Нехтувати цим правилом не можна. Воно рятує життя.

Важливо – вечірнє звернення Зеленського за 23 травня: дивіться відео