По другому колу: у багатьох областях України повітряна тривога

В Україні вдруге за кілька годин високий ризик ракетного удару. Тож у багатьох областях нашої країни знову пролунала сирена. Негайно вирушайте до укриття, щоб зберегти собі життя.

Близько 12:40 у більшості областей України пролунали повітряні тривоги. Зауважимо, що від попереднього відбою минуло заледве 40 хвилин. Наразі існує високий ризик повторних ракетних ударів, тож вирушайте негайно до укриття без зволікань!

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В яких областях лунає повітряна тривога

Чернігівська

Сумська

Київська

Житомирська

Вінницька

Черкаська

Кіровоградська

Миколаївська

Полтавська

Дніпропетровська

Важливо! Алгоритм дій під час повітряної тривоги простий: ви вирушаєте до укриття, щойно ви її почули. Після цього сидите там доти, поки не пролунає відбій. І лише після цього можете виходити зі сховища.