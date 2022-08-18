По гуртожитку на Салтівці росіяни випустили ракети з "Іскандера" 2020 року випуску, – поліція

росіяни атакували гуртожиток у Салтівському районі Харкова увечері 17 серпня. У поліції заявили, що ракети випустили з ОТРК "Іскандер" 2020 року.

Про це у коментарі 24 каналу розповів керівник поліції Харківської області. Відомо, що росія активно використовує оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" ще з початку війни.

Зверніть увагу Смертельні удари по гуртожитках у Харкові: все, що відомо про атаки 17 – 18 серпня

Поліція має докази, що окупанти атакували "Іскандерами"

Працівники вибухотехнічної служби знайшли залишки від ракети. Це, зокрема, частини корпусу та крил, на яких є маркування. Саме воно вказує на те, що це був "Іскандер",

– розповів Володимир Тимошко.

Очільник поліції Харківщини припустив, що росіяни робили акцент саме на цій будівлі. Бо всі інші "прильоти" були із ЗРК "С-300".

Наслідки обстрілу гуртожитку на Салтівці: відео

Що відомо про "Іскандери"

Оперативно-тактичні ракетні комплекси класу земля-земля, які вперше представили в 1999 році. За оцінками американських військових експертів, для ударів по Україні росіяни використовують "Іскандер-М".

У липні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що – переважна більшість ракет, що запускалися, були саме "Іскандер". Він наголосив, що їх дуже важко збити.

Обстріл гуртожитку на Салтівці: що відомо

Увечері 17 серпня росіяни вкотре обстріляли житловий квартал Салтівського району Харкова. Ракета влучила у триповерховий будинок. Як наслідок, сталася пожежа, яка охопила 3 під‘їзди.

Відомо про 7 загиблих та 20 поранених. Серед потерпілих – 12-річна дівчинка.

Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч та низку автівок.

До теми – деталі про російську атаку на два гуртожитки у Харкові: дивіться відео