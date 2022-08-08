Вночі було 5 запусків ракет по Харківщині: внаслідок одного з ударів загинула 72-річна жінка

російські окупанти впродовж ночі на 8 серпня активно обстрілювали Харківську область. Загалом вони випустили щонайменше 5 ракет з С-300.

Летіли смертоносні снаряди з території росії. Частина з них здетонувала раніше, аніж прибула до пункту призначення.

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Наслідки нічного обстрілу Харківщини

Одна з ракет "приземлилася" у селищі Печеніги в Чугуївському районі. Руйнувань зазнав приватний житловий будинок, 72-річна мешканка загинула. Зауважимо, що впродовж доби росіяни активно обстрілювали район. Пожежі виникали в будинках, господарчих спорудах та прибудовах.

Протягом доби росіяни з артилерії обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський, Чугуївський райони,

– розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

У Богодухівському районі ворог знищив 28 гектарів пшениці. Також під вогонь потрапили різні господарства. Синєгубов наголосив, що росіяни займаються зумисним знищенням українського врожаю.

В Ізюмському районі снаряди влучили по відкритих територіях. На жаль, 72-річна жінка зазнала поранень і її відвезли у лікарню.

Через ворожі обстріли горіли дачні будинки кооперативу та господарчі споруди у Харківському районі. У Черкаських Тишках загинула 62-річна жінка, а ще двоє людей – 84-річна жінка та 62-річний чоловік – потрапили у лікарню через поранення.

У ДСНС Харківщини додали, що близько 22:30 росіяни обстріляли з артилерії Харків. У результаті потрапляння боєприпасів пошкоджені будівлі підприємства. У одній з будівель трапилася пожежа на площі 180 метрів квадратних. На щастя, рятувальники оперативно погасили вогонь.

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