По Маріуполю гатили всю ніч, але він вистояв: окупанти обстріляли пологовий

Ніч проти 2 березня була важкою для Маріуполя. Однак попри це, місто вистояло і залишається під контролем України.

Про ситуацію у Маріуполі доповів радник міського голови Петро Андрющенко.

Важливо У лікарнях Маріуполя 128 поранених, – мер розповів про ситуацію в місті

Ніч була важкою

Російські окупанти вночі гатили по всіх районах міста. Вони накрили прицільним вогнем по жилих кварталах, де немає жодної військової інфраструктури. Під обстрілом опинився і пологовий будинок на Лівобережжі. Це найвища точка нелюдяності.

Комунальні служби працюють в максимально можливому режимі для відновлення інфраструктури та евакуацію поранених.

Дух – високий, а настрій – бойовий. Наші захисники тримають кордони міста та дають відсіч росіянській орді. Ніхто нікуди не відходить. Хлопці роблять подвиг щосекундно,

– наголосив Андрющенко.

Тривають інформаційні атаки

Радник міського голови заявив, що окупанти поширюють фейки. І найбільший з них – про "зелений коридор". Це потрібно задля сіяння паніки та хаосу.

"Попереду важкий день сьомої доби битви за Маріуполь. Віримо у ЗСУ, полк "Азов", Нацгвардію та тероборону!Стоїмо! Х*й вам, а не Маріуполь", – підсумував він.

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