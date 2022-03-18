По району Львівського аеропорту окупанти випустили 6 крилатих ракет

З акваторії Чорного моря на Львів полетіли 6 крилатих ракет. Вони вдарили по авіаремонтному заводу.

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ. Ймовірно, це були ракети Х-555 (крилаті ракети великої дальності). Але 2 з 6 вдалося знищити.

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Дві ракети засобами зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід" знищені,

– повідомили в ЗСУ.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що ракети влучили по авіаремонтному заводу. Внаслідок обстрілу його будівлі знищено. Наразі на місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби.

Садовий додав, що активну роботу заводу припинили завчасно. Тому наразі людських жертв немає.

Українців наполегливо просять не публікувати і не поширювати у соцмережах фото, відео та будь-яку іншу інформацію щодо обстрілів російських загарбників. Поширювати можна лише офіційні заяви від представників влади чи ЗСУ.

Зазначимо, що 18 березня приблизно о 6:00 у більшості областях України залунала повітряна тривога. Мешканці Львова почули кілька вибухів в районі аеропорту.

Нагадаємо, це не першій запуск ракет по Львівській області. Вночі 13 березня загарбники обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. 30 ракет окупанти запустили з Чорного та Азовського морів. 8 з них долетіли до цілі і забрали життя понад 30 людей.