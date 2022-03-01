По телевежі у Києві було випущено дві ракети, пошкоджена підстанція, – Кличко

Попередньо відомо, що по телевежі у Києві було випущено дві ракети. За даними столичної влади, пошкоджена трансформаторна підстанція.

Відповідну інформацію розповів Віталій Кличко. Мер міста пояснив, яких ще збитків завдали орки.

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Окупант вгатив у Київську телевежу двома ракетами

Київська телевежа пошкоджена внаслідок потрапляння, двох, за попередньою інформацією, ракет,

– повідомив Кличко.

Мер столиці розповів, що пошкоджена:

трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу;

апаратна на самій телевежі.

До речі, у Офісі Президента розповіли, що через попадання снаряду в апаратну мовника на телевежі тимчасово може бути відсутнє мовлення по ТБ.

Влада закликала громадян не публікувати відео потрапляння снаряду в телевежу, адже це може допомогти окупантам!

Українців просять скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів.



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