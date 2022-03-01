По телевежі у Києві було випущено дві ракети, пошкоджена підстанція, – Кличко
Джерело:телеграм ДСНС
Попередньо відомо, що по телевежі у Києві було випущено дві ракети. За даними столичної влади, пошкоджена трансформаторна підстанція.
Відповідну інформацію розповів Віталій Кличко. Мер міста пояснив, яких ще збитків завдали орки.
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Окупант вгатив у Київську телевежу двома ракетами
Київська телевежа пошкоджена внаслідок потрапляння, двох, за попередньою інформацією, ракет,
– повідомив Кличко.
Мер столиці розповів, що пошкоджена:
- трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу;
- апаратна на самій телевежі.
До речі, у Офісі Президента розповіли, що через попадання снаряду в апаратну мовника на телевежі тимчасово може бути відсутнє мовлення по ТБ.Зверніть увагу! Влада закликала громадян не публікувати відео потрапляння снаряду в телевежу, адже це може допомогти окупантам!
Українців просять скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів.
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