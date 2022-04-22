По усьому Сєвєродонецьку зникло світло: росіяни перебили високовольтну лінію
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
У місті Сєвєродонецьк, що в Луганській області, повністю зникло світло. Російські військові перебили високовольтну лінію.
Місто знеструмлено внаслідок обстрілів околиць Лисичанська
Про відсутність електроенергії у Сєвєродонецьку повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Місто знеструмлено внаслідок обстрілів околиць Лисичанська.
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Повідомляється, що росіяни пошкодили високовольтну лінію електропередачі напругою 110 кВ. Через це знеструмлено всі житлові квартали Сєвєродонецька.
За словами Гайдая, на місці аварії працюють рятувальники.
Денний обстріл околиць Лисичанська мав катастрофічні наслідки. Росіяни пошкодили високовольтну лінію електропередачі напругою 110 кВ. Знеструмлено усі житлові квартали Сєвєродонецька. На місці аварії працює аварійна бригада ЛЕО,
– повідомив Гайдай.
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