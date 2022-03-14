По всій Харківській області – повітряна тривога: всім негайно в укриття

У Харкові та по всій області оголосили повітряну тривогу. Всім мешканцям потрібно терміново сховатися в укриття.

Сирени почали лунати о 9:49.

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"Повітряна тривога у Харкові та області — усім в укриття", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що після сирени варто терміново сховатися в укриття. У безпечному місті слід залишатись, поки не пролунає сигнал про відбій тривоги. Ці правила рятують життя.

Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео: