По всій Харківській області – повітряна тривога: всім негайно в укриття
14 березня 2022 , 09:58Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Суспільне Харків"
У Харкові та по всій області оголосили повітряну тривогу. Всім мешканцям потрібно терміново сховатися в укриття.
Сирени почали лунати о 9:49.
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"Повітряна тривога у Харкові та області — усім в укриття", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що після сирени варто терміново сховатися в укриття. У безпечному місті слід залишатись, поки не пролунає сигнал про відбій тривоги. Ці правила рятують життя.
Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео: