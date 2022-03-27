По всій Київській області з вечора 27 до ранку 28 березня вводиться комендантська година
27 березня 2022 , 13:34Читать новость на русском
Джерело:Київська ОВА
У Київській області з 27 до 28 березня вводиться комендантська година. Вона триватиме з 20:00 до 6:00.
У цей час людям не можна виходити на вулицю. Дозволено тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи. Крім того, магазини, аптеки, АЗС не працюватимуть.
До речі У Києві з 28 березня відключать опалення
Влада наголошує, що ці тимчасові обмеження здатні рятувати життя.
Тому не наражайте себе на небезпеку, залишається вдома або в укриттях,
– додали в ОВА.
До речі – Втрати ворога станом на ранок 27 березня: