По всій країні оголошували тривога: у Білорусі підняли носії "Кинджалів"

Удень 3 лютого по всій країні пролунали сирени, які сповістили про повітряну тривогу. Причиною стала активність білоруської авіації.

Всеукраїнська тривога тривала понад 40 хвилин. Станом на 17:20 майже у всіх регіонах оголосили відбій.

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Сирени пролунали по всій країні

Станом на 16:40 повітряну тривогу оголосили у всіх регіонах України. За лічені хвилини у всіх областях пролунали сирени. Крім того, безперервна тривога триває у Луганській області з 4 квітня 2022 року та у тимчасово окупованому Криму з 11 грудня.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн" о 16:31 з аеродрому Мачулищі в Білорусі вилетів МіГ-31К – носій крилатих ракет "Кинджал". Ці ракети гіперзвукові, тож сили української ППО не мають засобів для ефективної протидії. Через це тривогу оголошують по всій державі.

Часто такі польоти відбуваються без ракетних запусків, однак є винятки. Наприклад, ворог атакував цими ракетами під час масованого ракетного обстрілу 26 січня.



Карта тривог 3 лютого / Скриншот

За кілька хвилин до тривоги пролунали сирени у Києві

О 16:11 у Києві пролунали сирени, однак офіційні представники влади не оголошували про загрозу атаки. У КМВА спершу заявили, що сирени пролунали, однак тривога не була оголошена.

У коментарі 24 Каналу в КМВА заявили, що поки що причини того, чому пролунали сирени – невідомі. Їх з'ясовують.

Серед ймовірних версій є збій системи оповіщення, однак цей факт потребує підтвердження або спростування.

Яке корабельне угруповання ворога у Чорному морі

У ВМС України повідомили, що станом на 3 лютого у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 ворожих кораблів. Однак серед них немає жодного носія крилатих ракет "Калібр".

У Середземному морі зафіксовано 10 ворожих кораблів, з яких 5 носіїв крилатих ракет із сумарним залпом 72 "Калібри". Однак ворог не атакує звідти, а носії ракет не можуть увійти в Чорне море, адже Туреччина, яка є членом НАТО, не пускає їх через свої протоки.