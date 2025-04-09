По всій країні оголосили тривогу: у небо злетів МіГ-31К

У середу, 9 квітня, у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт винищувача МіГ-31К

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Чому оголосили тривогу

За данними Повітряних сил, тривогу по всій країні було оголошено о 17:27.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому в Астрахані.

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– попередили оборонці неба.

Де зараз лунає тривога: дивіться карту