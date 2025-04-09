9 квітня, 17:30
По всій країні оголосили тривогу: у небо злетів МіГ-31К
У середу, 9 квітня, у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт винищувача МіГ-31К
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Чому оголосили тривогу
За данними Повітряних сил, тривогу по всій країні було оголошено о 17:27.
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому в Астрахані.
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!
– попередили оборонці неба.
Де зараз лунає тривога: дивіться карту