По всій Росії не відкрилися тисячі брендових магазинів: милі фото

Світові бренди масово йдуть з російського ринку через війну, яку держава-агресорка веде проти України. Вранці 6 березня на по всій Росії не відкрилися тисячі брендових магазинів.

Міжнародні компанії цінують свій імідж та засуджують російську воєнну агресію проти України, тому масово йдуть з країни. У мережі оприлюднили фото, які точно не сподобаються росіянам, пише 24 канал.

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У Росії не відкрилися тисячі брендових магазинів

Населення держави-агресорки продовжує відчувати наслідки впровадження санкцій. Вранці 6 березня на по всій Росії не відкрилися тисячі магазинів популярних міжнародних брендів.

Що росіянам робити у такій ситуації – або дивитися на вивіски магазинів, поки їх не демонтували, та згадувати про свої покупки, які вже історія, або ж наважитися та вийти на масові протести, аби змусити Володимира Путіна припинити війну проти України.

Брендові магазини в Росії не відкрилися: Фото з соцмереж

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