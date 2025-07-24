По всій Україні оголошували повітряну тривогу: у небі фіксували МіГ-31К

У четвер, 24 липня, росіяни знову підняли у небо МіГ-31К. Через це по всій країні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про тривогу через МіГ-31К 24 липня?

Так, повітряну тривогу оголосили о 15;46. Оборонці неба попередили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт винищувача МіГ-31К.

Вже о 16:08 тривогу через МіГи в Україні скасували.

Де зараз оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

Зауважимо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", які здатні за лічені хвилини досягати будь-якого регіону України. У більшості випадків вильоти не бойові, проте передбачити, коли будуть реальні пуски неможливо. Якщо в Росії злітає російський МіГ-31К, то в Україні неодмінно оголошують повітряну тривогу.

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Ракета "Кинджал" може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів, а її швидкість максимальна швидкість – 10 Махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину.