По всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки "Кинджалом"
7 березня 2023, 10:35Читать новость на русском
По усій країні близько 10:30 7 березня оголошували повітряну тривогу. Людей закликали негайно перейти в укриття.
24 Канал пише про загрозу атаки ворога. Відбій повітряної тривоги оголосили досить швидко. Ракетна небезпека тривала близько 30 хвилин.
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11:00 Відбої оголосили чи не всіх областях. Зауважимо, що у Луганські області повітряна тривога фактично не припиняється.
Загрози атаки з повітря немає, карта станом на 11:00 / Скриншот єМапа
По всій Україні оголошено ракетну небезпеку / Скриншот єМапа Зауважимо, що МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України. 10:33 У Білорусі злетів МіГ-31К військово повітряних сил Росії. Про це повідомила моніторингова група OSINT.