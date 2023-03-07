По всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки "Кинджалом"

По усій країні близько 10:30 7 березня оголошували повітряну тривогу. Людей закликали негайно перейти в укриття.

24 Канал пише про загрозу атаки ворога. Відбій повітряної тривоги оголосили досить швидко. Ракетна небезпека тривала близько 30 хвилин.

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11:00 Відбої оголосили чи не всіх областях. Зауважимо, що у Луганські області повітряна тривога фактично не припиняється.



Загрози атаки з повітря немає, карта станом на 11:00 / Скриншот єМапа