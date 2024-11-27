По всій Україні оголосили відбій повітряної тривоги: злітав носій гіперзвукової ракети
Росія продовжує створювати загрозу для всієї України. У всіх областях оголошували повітряну тривогу.
Вся Україна "почервоніла" через зліт винищувача МіГ-31К. Про все, що відомо розповідає 24 Канал.
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Повітряні сили поінформували про відбій повітряної тривоги. Повітряні сили попередили столицю про небезпеку. На Чернігівщині зафіксували швидкісну ціль. У Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. пам'ятайте, потрібно спуститись в укриття або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою. По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Спочатку про зліт винищувача повідомили моніторингові канали. Потім це офіційно підтвердили також і Повітряні сили.
Київ – в укриття
Злетів МіГ-31К
Повітряні сили поінформували про відбій повітряної тривоги.
Повітряні сили попередили столицю про небезпеку.
На Чернігівщині зафіксували швидкісну ціль.
У Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. пам'ятайте, потрібно спуститись в укриття або хоча б скористатись правилом двох стін.
Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.
По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.
Спочатку про зліт винищувача повідомили моніторингові канали. Потім це офіційно підтвердили також і Повітряні сили.