По заслугах: у Вільнюсі побили російського дипломата
Джерело:ТАСС
На співробітника російського посольства напали учасники протесту проти агресії Росії в Україні. Побиття відбулося під російським посольством.
Одного з працівників посольства країни-агресора у Литві побили під дверима цього ж посольства. ТАСС з посиланням на посольство Росії повідомило, що чоловіка побили мітингарі, які протестують проти війни в Україні.
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Повідомляється, що підозрюваного в нападі на дипломата затримали правоохоронці. Водночас литовська поліція ще ніяк не прокоментувала напад на російського дипломата.
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