По додатковій 1000 гривень отримають пенсіонери та отримувачі соцдопомоги
З квітня по додатковій тисячі гривень отримають українські пенсіонери, в яких пенсія становить менше 5 тисяч гривень, а також – отримувачі соціальної допомоги.
"З квітня буде здійснено одноразову виплату по тисячі гривень пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5 тисяч гривень. Таких пенсіонерів у нас більше 10 мільйонів", – заявила 23 березня на брифінгу міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
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Таку ж виплату отримають понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги, які отримують цю допомогу замість пенсії.
"Це люди, які мають інвалідність з дитинства, діти з інвалідністю та отримувачі соціальних пенсій", – уточнила міністерка.
Вона також повідомила, що з травня пенсії в Україні індексують на 11%.
Раніше по додатковій тисячі гривень пенсіонерам пообіцяв президент Володимир Зеленський.
Дивіться відео з брифінгу Лазебної: