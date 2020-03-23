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      По додатковій 1000 гривень отримають пенсіонери та отримувачі соцдопомоги

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      По додатковій 1000 гривень отримають пенсіонери та отримувачі соцдопомоги / te.20minut.ua

      З квітня по додатковій тисячі гривень отримають українські пенсіонери, в яких пенсія становить менше 5 тисяч гривень, а також – отримувачі соціальної допомоги.

      "З квітня буде здійснено одноразову виплату по тисячі гривень пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5 тисяч гривень. Таких пенсіонерів у нас більше 10 мільйонів", – заявила 23 березня на брифінгу міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

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      Таку ж виплату отримають понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги, які отримують цю допомогу замість пенсії.

      "Це люди, які мають інвалідність з дитинства, діти з інвалідністю та отримувачі соціальних пенсій", – уточнила міністерка.

      Вона також повідомила, що з травня пенсії в Україні індексують на 11%.

      Раніше по додатковій тисячі гривень пенсіонерам пообіцяв президент Володимир Зеленський.

      Дивіться відео з брифінгу Лазебної:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Марина Лазебна Міністерство соціальної політики Пенсія Гроші Новини України
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