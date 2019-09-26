23:36
26 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космодром імені Путіна. Радіоактивна Генасамблея ООН
      Вєсті Кремля
      21:37, сьогодні
      Вєсті.UA: Влогер Гончарук. НХ від Портнова
      Вєсті.UA
      18:58, сьогодні
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, 25 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      По Європі тепер потрібен ремонт, – Клімкін про наслідки скандальної розмови Трампа і Зеленського

      207 Читать новость на русском
      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / 24 канал

      Володимиру Зеленському поки що вдалося вибратися із українсько-американського скандалу без особливих втрат. Втім, на перспективу ситуація з телефонною розмовою Трампа – Зеленського може затягнути Україну у негативну спіраль.

      Таку думку висловив колишній глава МЗС України Павло Клімкін під час політичного ток-шоу "Право на владу".

      Важливо: Скандальна розмова Трампа і Зеленського: наслідки для України

      Вперше розмова світових лідерів була оприлюднена. І це – безпрецедентно. Вперше почалися рухи навколо імпічменту. Тепер в історії Штатів Україна буде пов’язана з Чорнобилем, Майданом та імпічментом,
      – наголосив дипломат.

      Клімкін додав: хоч український президент вийшов без особливих втрат із цієї ситуації, втім, гарні відносини з Європою потрібно буде ще відбудовувати.

      Так Клімкін прокоментував слова президента в опублікованій стенограмі про мізерну допомогу Україні від Євросоюзу:

      По Європі буде потрібний ремонт і навіть не косметичний. Потрібна буде тристороння зустріч, треба буде вкладатися на повну. Все, що трапилось, у перспективі нам не допоможе.

      Телефонна розмова Трампа і Зеленського: чому виник скандал?

      У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.

      Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

      25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена. 

      Водночас, у ході розмови Трамп сказав Зеленському, що ані Франція, ані Німеччина не допомагають Україні достатньо, і він цим дуже розчарований. Ці слова підтвердив і повторив український гарант, назвавши США кращим і більшим партнером України, аніж Євросоюз.

      blog_ava
      Привітання молодятам на весілля у прозі та віршах
      сьогодні
      81441
      Теги: Новини політики Телефонна розмова Зеленського і Трампа Новини України Павло Клімкін МЗС України Дональд Трамп Імпічмент Трампа Євросоюз
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 вересня: скарга на Трампа і "112 канал" позбавили цифрової ліцензії
      сьогодні , 22:09 Головні новини 26 вересня: скарга на Трампа і "112 канал" позбавили цифрової ліцензії
      542
      Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 409
      Скандальна розмова Трампа і Зеленського: з’явився текст скарги на главу Білого дому
      сьогодні , 16:20 Скандальна розмова Трампа і Зеленського: з’явився текст скарги на главу Білого дому
      3204
      "Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
      сьогодні , 21:06 "Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
      Женя Котик 242
      Докір Меркель і "свій" прокурор: суперечливі моменти розмови Трампа і Зеленського
      сьогодні , 21:01 Докір Меркель і "свій" прокурор: суперечливі моменти розмови Трампа і Зеленського
      Світлана Попова 918
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук