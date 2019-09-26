По Європі тепер потрібен ремонт, – Клімкін про наслідки скандальної розмови Трампа і Зеленського

Володимиру Зеленському поки що вдалося вибратися із українсько-американського скандалу без особливих втрат. Втім, на перспективу ситуація з телефонною розмовою Трампа – Зеленського може затягнути Україну у негативну спіраль.

Таку думку висловив колишній глава МЗС України Павло Клімкін під час політичного ток-шоу "Право на владу".

Важливо: Скандальна розмова Трампа і Зеленського: наслідки для України

Вперше розмова світових лідерів була оприлюднена. І це – безпрецедентно. Вперше почалися рухи навколо імпічменту. Тепер в історії Штатів Україна буде пов’язана з Чорнобилем, Майданом та імпічментом,

– наголосив дипломат.

Клімкін додав: хоч український президент вийшов без особливих втрат із цієї ситуації, втім, гарні відносини з Європою потрібно буде ще відбудовувати.

Так Клімкін прокоментував слова президента в опублікованій стенограмі про мізерну допомогу Україні від Євросоюзу:

По Європі буде потрібний ремонт і навіть не косметичний. Потрібна буде тристороння зустріч, треба буде вкладатися на повну. Все, що трапилось, у перспективі нам не допоможе.

Телефонна розмова Трампа і Зеленського: чому виник скандал?

У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

Водночас, у ході розмови Трамп сказав Зеленському, що ані Франція, ані Німеччина не допомагають Україні достатньо, і він цим дуже розчарований. Ці слова підтвердив і повторив український гарант, назвавши США кращим і більшим партнером України, аніж Євросоюз.