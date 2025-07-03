У Вінниці побили підлітка: поліція викрила нападників

На вулиці Келецькій у Вінниці стався напад на 15-річного підлітка. Хлопця побили двоє місцевих мешканців, через що він опинився в лікарні.

Інцидент трапився біля одного з магазинів. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють усі обставини інциденту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на головне управління нацполіції у Вінницькій області.

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Що сталося у Вінниці

Про інцидент повідомила мати потерпілого, яка звернулася до поліції. Її 15-річний син після побиття самостійно пішов по медичну допомогу. Лікарі діагностували в нього тілесні ушкодження.

Як зазначають у поліції Вінницької області, ювенальні правоохоронці з'ясували, що нападниками були місцеві жителі віком 15 та 18 років. Їх опитали в присутності батьків, після чого їм повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб, за яке передбачає до чотирьох років обмеження або позбавлення волі. Наразі слідчі продовжують з'ясовувати мотиви конфлікту та всі обставини події.

Нагадаємо, 9 червні У Білгород-Дністровському районі 17-річний хлопець побив 12-річного сина військового, напад зняв інший хлопець на камеру, поліція затримала двох підозрюваних. Поліція розпочала кримінальне провадження за катування, можливе покарання для підозрюваних позбавленням волі на строк до 10 років.