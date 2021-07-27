У центрі Львова побили та пограбували київського поета і вуличного музиканта

Біля пам'ятника Шевченка у Львові 5 молодиків побили поета Сергія Савіна та музиканта Максима Вербу. Зловмисники спочатку застосували газовий балончик. Потім побили і обікрали. Згодом нападників затримали.

Про це Сергій Савін повідомив у фейсбуці 26 липня. Поет зазнав хімічних опіків першого ступеня. Також у нього сильно побитий ніс. У музиканта – рана на голові.

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Назвав Максима "коханим другом"

Письменник каже, що за ними спостерігали давно. Ще тоді, коли Савін читав вірші на Площі Ринок. Це вони побачили на камерах відеонагляду.

Савін зазначає, що молодики не мали жодних причин, щоб напасти. Адже вони навіть не розмовляли.

Між нами і нападниками не було жодного діалогу. Жодної розмови. Жодного слова. Що просто обурює, бо причин силового і сльозогінного втручання – 0 цілих, 0 десятих,

– пише поет.

Проте Савін підозрює, що на них напали через те, що він поетично назвав Максима Вербу "коханим другом". Зловмисники, мабуть, подумали, що чоловіки належать до ЛГБТ-спільноти. Тому скоїли напад через дискримінацію.



У центрі Львова напали на поета і музиканта / Фото з фейсбуку Сергія Савіна

Це не дає їм право нападати

На думку Савіна, це не є причиною, щоб бити і грабувати людей. Навіть, якби він висловив підтримку геям і лесбійкам.

Тому чоловіки звернулись до поліції, де написали багато заяв. Також пройшли медичне обстеження. Поет каже, що вони просиділи у відділку цілу ніч, щоб точно з'ясувати всі деталі.



Чоловіки цілу ніч сиділи у відділку, також їх обстежили / Фото з фейсбуку Сергія Савіна



У Максима Верби забій на голові / Фото з фейсбуку Сергія Савіна

Що загрожує нападникам

Менш ніж за добу зловмисників знайшли. Поліція розповіла, що до них зателефонував Максим Верба і повідомив про інцидент. Крім того, що товаришів побили, у них ще й вкрали гаманець та телефон.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через грабіж та насильство. Ймовірних злочинців можуть ув'язнити від 4 до 6 років. Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Що відомо про Сергія Савіна та Максима Вербу

Савін – поет, родом з Вінничини. Зараз він проживає у Києві. До Львова приїхав презентувати драму-феєрію "Нелоліта". Її зняли за романом Савіна "Нелоліта. Біблія грішника".

Максим Верба – вуличний музикант зі Львова.



