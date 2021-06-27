Інцидент трапився на вулиці Гвардійців Широнінців приблизно о 3 ночі 26 червня. Потерпілому – 23 роки. Нападниками також можуть бути марокканці.
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Докладніше про розбій
- За словами жертви нападу, він приїхав до свого дому на автомобілі товариша
- Коли вийшов із легковика, до нього підійшли троє чоловіків. Вони проїжджали повз на іншій автівці.
- Зловмисники одразу почали завдавати удари руками по голові та вимагати у чоловіка сумку.
- В результаті нападники її все ж відібрали. У сумці були 15 тисяч гривень, мобільний телефон, навушники, ключі та документи.
Марокканець сам зателефонував до поліції. На місце одразу прибули слідчо-оперативна група та медики. Від госпіталізації чоловік відмовився – йому надали допомогу на місці.
Що відомо про нападників
Одним зі зловмисників виявився 26-річний громадянин Марокко. Його вже затримали. Щодо решти двох, то їхній розшук триває. Щоправда, особи зловмисників поліцейські ще не встановили.
Якщо вину нападників доведуть, їм загрожує від 7 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Правоохоронці порушили справу за статтею про розбій.