Інцидент трапився на вулиці Гвардійців Широнінців приблизно о 3 ночі 26 червня. Потерпілому – 23 роки. Нападниками також можуть бути марокканці.

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Докладніше про розбій

За словами жертви нападу, він приїхав до свого дому на автомобілі товариша

Коли вийшов із легковика, до нього підійшли троє чоловіків. Вони проїжджали повз на іншій автівці.

Зловмисники одразу почали завдавати удари руками по голові та вимагати у чоловіка сумку.

В результаті нападники її все ж відібрали. У сумці були 15 тисяч гривень, мобільний телефон, навушники, ключі та документи.

Марокканець сам зателефонував до поліції. На місце одразу прибули слідчо-оперативна група та медики. Від госпіталізації чоловік відмовився – йому надали допомогу на місці.

Що відомо про нападників

Одним зі зловмисників виявився 26-річний громадянин Марокко. Його вже затримали. Щодо решти двох, то їхній розшук триває. Щоправда, особи зловмисників поліцейські ще не встановили.

Якщо вину нападників доведуть, їм загрожує від 7 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Правоохоронці порушили справу за статтею про розбій.

Зверніть увагу! Нещодавно також у Харкові зловмисники напали на чоловіка. Зокрема, поранили ножем і пограбували. Однак, потерпілий не знітився і застрибнув на капот авто своїх кривдників, бо ті хотіли втекти. У підсумку жертва нападу отримав ще кілька ударів ножем і його обличчя забрикали перцевим балончиком