Побитий дах, вікна та фари: дерево розтрощило Tesla у Дніпрі – вражаючі фото
Через негоду, велике дерево впало на автомобіль марки Tesla у Дніпрі. Машина була припаркована в Університетському провулку, її серйозно пошкодило. Гілки дерева в прямому сенсі накрили автівку та потрощили її.
Сталося це 13 травня через сильний вітер вночі. Про це повідомили у виданні "Інформатор".
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Проте найбільше постраждав припаркований автомобіль Tesla. На нього обвалилися гілки дерева. Як наслідок – зім'ятий дах, розбита фара, задні та бічні скла. Окрім цього, і інші машини отримали незначні пошкодження. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Гілки дерева побили машину / Фото "Інформатор"
Мешканці району повідомили, що частина будинків залишилися без світла, через те, що дерево впало і на електроопору. Співробітники комунальних служб прибирають наслідки негоди.
У автівки розбилися вікна, фари та пом'явся дах / Фото "Інформатор"
Гілки дерев впали на машину через негоду / Фото "Інформатор"
Це вже не перший випадок у Дніпрі, коли через негоду та повалені вітром дерева страждають машини.