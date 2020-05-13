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Побитий дах, вікна та фари: дерево розтрощило Tesla у Дніпрі – вражаючі фото

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Дерево впало на Tesla у Дніпрі
Дерево впало на Tesla у Дніпрі / dp.informator.ua

Через негоду, велике дерево впало на автомобіль марки Tesla у Дніпрі. Машина була припаркована в Університетському провулку, її серйозно пошкодило. Гілки дерева в прямому сенсі накрили автівку та потрощили її.

Сталося це 13 травня через сильний вітер вночі. Про це повідомили у виданні "Інформатор".

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Проте найбільше постраждав припаркований автомобіль Tesla. На нього обвалилися гілки дерева. Як наслідок – зім'ятий дах, розбита фара, задні та бічні скла. Окрім цього, і інші машини отримали незначні пошкодження. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

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Гілки дерева побили машину / Фото "Інформатор"

Мешканці району повідомили, що частина будинків залишилися без світла, через те, що дерево впало і на електроопору. Співробітники комунальних служб прибирають наслідки негоди. 

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У автівки розбилися вікна, фари та пом'явся дах / Фото "Інформатор"

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Гілки дерев впали на машину через негоду / Фото "Інформатор"

Це вже не перший випадок у Дніпрі, коли через негоду та повалені вітром дерева страждають машини.

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Новини України Tesla Новини Дніпра Авто
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