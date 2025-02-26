У Києві троє підлітків побили 14-річного хлопця та виклали відео в мережу
- У Києві троє підлітків віком 13 та 14 років побили 14-річного хлопця на дитячому майданчику через конфлікт та виклали відео в соцмережі.
- До суду подали клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру до правопорушників, а до їхніх батьків застосували заходи адміністративного впливу.
У Києві 26 лютого на Оболоні троє підлітків побили 14-річного хлопця. Відео побиття учасники інциденту виклали у соцмережі.
До суду скерували клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру до правопорушників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.
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Що відомо про інцидент з побиттям хлопця
У прокуратурі кажуть, що троє хлопців, віком 13 та 14 років, на дитячому майданчику в Оболонському районі столиці по черзі били 14-річного підлітка. У ході досудового розслідування вдалося з'ясувати, що нападники були знайомі з хлопцем та побили його через конфлікт, який виник напередодні.
За участі психолога, прокурори провели допити всіх учасників бійки та 14-річного потерпілого. У зв'язку з тим, що правопорушники не набули віку, з якого настає кримінальна відповідальність, було скеровано 3 клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру.
Окрім цього, до батьків підлітків застосували заходи адміністративного впливу.