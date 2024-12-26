Військовий ТЦК побив чоловіка на Вінниччині: чи отримає покарання

У Вінницькій області військовослужбовець ТЦК і СП побив чоловіка. За скоєне працівнику оголосили підозру за фактом спричинення умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення пресслужби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Відомо, що інцидент трапився у понеділок, 23 грудня.

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Що відомо про побиття

Згідно з оприлюдненою інформацією, на території одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Вінницької області 52-річний солдат вступив у суперечку, як зазначає пресслужба прокуратури, з молодшим за віком чоловіком.

Розмова переросла у штовханину, внаслідок якої військовослужбовець завдав іншому тілесні ушкодження середньої тяжкості. За даними прокуратури, наразі потерпілий перебуває під наглядом лікарів, загрози для життя та здоров'я немає. Військовому ж оголосили підозру.

До суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюють слідчі Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області,

– ідеться у повідомленні.

За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном до трьох років.

Важливо. Згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилася інформація про буцімто вбивство цивільного чоловіка в Одеському ТЦК. Ця інформація є фейком, а відео походить з російського пабліка. У ЦПД наголосили, що це є класичним прикладом пропагандистського прийому "Велика брехня".