Побиття мобілізованих у ТЦК Тернополя: військовим повідомили про підозри в катуванні

Двом військовослужбовцям Тернопільського обласного ТЦК повідомили про підозри. Їм інкримінують катування й незаконне позбавлення волі людини.

Кадри з жорстоким побиттям у Тернопільському ТЦК та СП з'явилися у мережі 8 жовтня. На них відреагував зокрема й мер міста Сергій Надал, який наголосив, що до мобілізованих має бути коректне ставлення.

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Військовим повідомили про підозри

Слідчі Офісу генпрокурора спільно з Державним бюро розслідувань й Тернопільською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону повідомили про підозри командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони роти охорони Тернопільського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Їх звинувачують у катуванні, а солдата – ще й у незаконному позбавленні волі людини.



Офіс генпрокурора вручив підозри / Фото Офіс генпрокурора



Підозри отримали обидва учасники побиття / Фото Офіс генпрокурора

Санкції статей, за якими відкрито кримінальне провадження, передбачають позбавлення волі строком до 10 років за статтею "Катування" та ув'язненням до 5 років за "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та усунення їх від посад.

Що передувало побиттю

Слідство встановило, що скандальні відео з Тернополя, які днями сколихнули мережу, стосуються одного випадку. Спочатку 6 жовтня представники Тернопільського ТЦК "запакували" цивільного до автомобіля. Як повідомили правоохоронці, солдат-гранатометник з 2 невстановленими особами зупинили місцевого мешканця, аби перевірити документи. Коли військові дізналися, що чоловік родом з російського Мурманська (варто наголосити, що затриманий чоловік – громадянин України), то запропонували йому проїхати до військкомату. Коли чоловік відмовився, то його побили й силоміць відвезли до ТЦК. У такий же спосіб затримали щонайменше ще одного військовозобов'язаного.

На опублікованих кадрах у мережі 8 жовтня, на яких військові б'ють мобілізованих, – той самий чоловік, якого силою затримали увечері 6 жовтня. За словами слідчих, причиною конфлікту стало непорозуміння двох мобілізованих із черговим ТЦК напередодні.

Будучи п'яними, вони намагались забрати у чергового зброю та били у присутності свідків. Саме це і викликало агресію у підозрюваних. За цим фактом теж зареєстровано кримінальне провадження,

– повідомили в Офісі генпрокурора.