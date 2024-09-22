У мережі пишуть про нібито побиття "мовного інспектора" в Івано-Франківську: в РНБО відреагували

У соцмережах поширюють інформацію, що в Івано-Франківську нібито побили чоловіка, який став "мовним інспектором". У Центрі протидії дезінформації при РНБО вже відреагували.

Так, у ЦПД заявили, що інформацію вже верифікували в Головному управлінні Нацполіції в Івано-Франківській області. Сказали, чи вона правдива.

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Чи побили "мовного інспектора" в Івано-Франківську

За останній час в Івано-Франківську не було жодних повідомлень стосовно будь-яких злочинів, скоєних на мовному ґрунті.

Подібні фейки активно поширює російська пропаганда задля створення ілюзії розколу в українському суспільстві навколо мовного питання. Також варто зауважити, що ініціатива про "мовних інспекторів" не працює, вона лише була озвучена на рівні ідеї, чим скористалася роспропаганда,

– наголосили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Також закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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Інформація про нібито побиття "мовного інспектора" – фейк / Колаж ЦПД