Під час акції під судом 15 червня, коли обирали запобіжний захід Сергію Стерненку, поліція побила одного з протестувальників. Ним виявився активіст Олександр Кір'яков, який є учасником бойових дій.

Про це розповів Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, де чоловік працює аспірантом. Відповідну заяву опублікували на сайті факультету.

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Там зазначили, що у матеріалах ЗМІ чітко видно, що до Олександа Кір'якова застосовують надмірну фізичну силу – його б'ють поліцейські тоді, коли він вже лежить на землі.

У листі наголосили, що це є нелюдським ставленням до громадянина.

Коли весь світ накрила хвиля протестів проти поліцейського свавілля, коли Україну потрясають гучні скандали, пов’язані зі злочинами, вчиненими поліцією, боляче констатувати, що деякі наші правоохоронці розтоптали Конституцію, забули уроки Революції Гідності,

– наголосивли у зверненні.

Також у заяві висловили сподівання, що заява керівника ГУ поліції Києва Андрія Крищенка щодо відсторонення "запопадливих" поліцейських і початок службової перевірки і справді принесуть результати, а не буде окозамилюванням громадськості.

Сутички під судом у справі Стерненка: що відомо

У Шевченківському суді Києва 15 червня обирали запобіжний захід Сергію Стерненку, якого підозрюють в умисному вбивстві. Сергія Стерненка намагалися тричі вбити ще в 2018 році. Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Під час бійки він, захищаючись, поранив одного з нападників ножем, поранення стало смертельним.

Розгляд справи постійно супроводжувався сутичками між правоохоронцями й активістами, які прийшли підтримати Стерненка. Поліція затримала 5 осіб. Згодом активістів відпустили.

Трапився скандал навколо світлини, яку оприлюднили ЗМІ. На ній зафіксували, як правоохоронці били одного з протестувальників.

Зрештою, суд обрав Стерненку цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

Дивіться трансляцію подій під судом, де обирали запобіжний захід Стерненку: