Побиття трансгендерної військової у центрі Львова: поліція затримала нападника

Трансгендерну військову Хелен побили у Львові. До міста вона приїхала у відпустку, щоб поховати маму. Нападника вже затримали.

Ним виявився 22-річний уродженець Рівненської області. Слідство встановило, що інцидент стався 15 серпня близько 22:00.

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Зловмисник напав на Хелен, яка вечеряла на одній з центральних вулиць Львова.

Фігурант словесно ображав жертву, після чого завдав їй декілька ударів кулаками та ногою по обличчю. Чоловік розпочав сутичку з мотивів дискримінації за ознакою гендерної ідентичності,

– мовиться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії. Наразі вирішують про обрання запобіжного заходу нападнику.

Деталі справи

Трансгендерна військова Хелен прибула до Львова у відпустку на похорон своєї мами. В один з вечорів дівчина вечеряла на вулиці, коли до неї підійшов агресивно налаштований чоловік. Хелен попросила його відійти. Водночас нападник вдарив її у носа. Повідомляють, що "від удару Хелен втратила координацію, і він вдарив її ще декілька разів, поки їй не вдалося відійти на декілька метрів". Хелен вийшла на зв'язок зі своїми підписниками й розповіла їм, що – вся закривавлена.