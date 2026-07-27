У Польщі затримали двох чоловіків, яких підозрюють у побитті української пари

У польському Вроцлаві правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на українську пару. Ще одного ймовірного учасника злочину продовжують розшукувати.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський.

Що відомо про інцидент?

За словами польського міністра, затримання провели співробітники поліції Вроцлава. Відомо, що обидва підозрювані раніше вже потрапляли до поліцейських реєстрів.

Одного з фігурантів затримали бійці антитерористичного підрозділу саме тоді, коли він намагався залишити Вроцлав. Водночас правоохоронці продовжують пошуки третього учасника нападу.

Інцидент стався ввечері 26 липня. За інформацією польських медіа, молода українська пара вийшла з магазину неподалік свого будинку, після чого їх почала переслідувати група чоловіків.

Після нападу Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до польських правоохоронців із закликом оперативно розслідувати обставини злочину. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив дипломатам забезпечити необхідну допомогу постраждалим громадянам.

За словами очільника української дипломатії, Київ очікує повного, об'єктивного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин і мотивів злочину, а також справедливого покарання винних.

Сибіга також подякував польській владі, правоохоронним органам та президенту Вроцлава Яцеку Сутрику за оперативну та принципову реакцію на інцидент. Він наголосив, що Україна й надалі стежитиме за перебігом розслідування та забезпечуватиме консульську підтримку постраждалим.

Вчергове закликаю окремих польських політиків припинити розпалювання ворожнечі, яке зрештою перетворюється на конкретні фізичні напади на вулицях. Потрібно шукати діалог і взаємну повагу, а не приводи для ненависті. Україна та Польща приречені на прагматичне добросусідство та захист безпеки від спільного одвічного ворога,

– наголосив Сибіга.

Нагадаємо, мати постраждалої Анастасії Карина Кицай розповіла, що доньку та її хлопця Максима побили троє чоловіків біля одного з магазинів. Дівчина зазнала тяжких травм – лікарям довелося накласти їй шви на шию. Крім того, у двох постраждалих є підозра на струс мозку.

Карина Кицай також оприлюднила відео нападу. На записі видно, як троє чоловіків спочатку б'ють Максима, а потім нападають на Анастасію. Згодом жінка уточнила, що всі нападники були поляками, а конфлікт, за її словами, виник через український акцент потерпілих.