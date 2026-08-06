Називав "бандерівцями": у Польщі нетверезий водій влаштував напад на українця та двох поляків

У польському Гданську чоловік напав на громадянина України та двох поляків, яких називав "бандерівцями". Одному з потерпілих він зламав руку.

Про це пише видання Onet із посиланням на поліцію Гданська.

Що відомо про побиття українця в Польщі?

Інцидент стався на території присадибних ділянок на вулиці Модра. За інформацією поліції, чоловік приїхав на автомобілі Volkswagen і поводився агресивно, різко прискорюючи та гальмуючи. Згодом він звернув увагу на випадкового перехожого. Почувши у нього східноєвропейський акцент, нападник почав ображати чоловіка та намагався його побити.

Потерпілим виявився громадянин України, якому вдалося втекти. Після цього агресор напав на двох інших чоловіків – батька та сина, які орендували ділянки поруч. Він також називав їх "бандерівцями" та завдав їм тілесних ушкоджень. Унаслідок нападу один із потерпілих, який є громадянином Польщі, отримав перелом руки.

Того ж дня правоохоронці затримали підозрюваного. Під час перевірки в його крові виявили понад 1,5 проміле алкоголю. Крім того, поліція встановила, що чоловік не мав водійського посвідчення, а також перевіряє, чи перебував він під впливом наркотичних речовин.

Нападнику висунули обвинувачення у заподіянні тілесних ушкоджень, використанні расистських образ і керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Справу кваліфікували як акт хуліганства. Йому загрожує до 7,5 року позбавлення волі. На час слідства чоловік перебуватиме під поліцейським наглядом, також йому заборонили наближатися до потерпілих та контактувати з ними.

Консульство України у Гданську засудило напад і закликало не допускати злочинів на ґрунті національної ненависті.

Подібні злочини не мають національності чи виправдання. Вони руйнують громадську безпеку, сіють ворожнечу та суперечать принципам взаємної поваги . Не можна дозволити, щоб провокації, дезінформація чи ворожі інформаційні впливи, зокрема ті, що мають на меті посіяти розбрат між українцями та поляками, руйнували довіру й взаєморозуміння між нашими суспільствами,

– наголосили дипломати.

Нагадаємо, У польському місті Кожухов поблизу Зеленої Гури стався конфлікт між місцевими жителями та громадянами України, який переріс у бійку. За словами українців, нападники вигукували "«Їдьте в Україну", після чого кілька людей побили трьох громадян України. Унаслідок нападу постраждали двоє чоловіків і жінка, одного з них госпіталізували. Поліція розслідує інцидент та перевіряє записи з камер відеоспостереження.

Раніше, у польській Гдині невідомий напав на 40-річну громадянку України та двічі вдарив її по голові палицею, коли вона записувала голосове повідомлення українською мовою. Жінку госпіталізували, а згодом поліція затримала 76-річного підозрюваного. Водночас правоохоронці заявили, що наразі не мають доказів того, що напад був скоєний з мотивів національної ненависті.