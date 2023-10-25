Отримав перелом шиї та набряк мозку: на Одещині на вулиці побили військового, – ЗМІ

На Одещині п'ятеро нападників побили старшого сержанта української армії. В результаті військовий опинився у лікарні з серйозними травмами.

Інцидент стався минулого тижня у Чорноморську на вулиці Лазурній біля магазину "Верже". Судячи з дати на кадрах, напад був скоєний у неділю, 22 жовтня.

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Що відомо про напад

Старшого сержанта побили п'ятеро хуліганів. Після цього в нього зникли особисті речі: банківські картки, смартфон та навіть військовий квиток. Постраждалого військового ушпиталили. Він отримав набряк мозку та перелом шиї.

Український військовослужбовець до та після нападу / Фото "Думської"

На кадрах можна побачити, як один з нападників підходить до військового та б'є його кулаком у голову, через що старший сержант падає на асфальт. Після цього до нього підходять інші хулігани та починають бити лежачу людину.

Напад на військового у Чорноморську: відео "Думської"



Як пише видання, співробітники поліції вже встановили особи нападників. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Однак кваліфікацію злочину можуть змінити після того, як експерти зроблять висновки щодо тілесних ушкоджень військового.

В соцмережах очевидці пишуть, що військовий зараз перебуває у нерухомому стані. Його родичі заявили, що в той вечір на місце інциденту приїхали охоронці, які просто відпустили нападників. За попередніми даними від місцевих телеграм-каналів, зараз хулігани намагаються "відмазатися".

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