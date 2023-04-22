Сам прийшов: суд вирішив не заарештовувати попа УПЦ МП, який побив військового

Справа з побиттям українського військового у храмі УПЦ МП у Хмельницькому продовжує набирати обертів. Суд вже обрав запобіжний захід підозрюваному Ігорю Слободяну.

Відомо, що запобіжний захід попу УПЦ МП Ігорю Слободяну Хмельницький міськрайонний суд обрав 20 квітня. Зауважимо, що його обвинувачують у побитті колишнього військовослужбовця Артура Ананьєва.

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Сам з'явився у поліції та суді

Слід зауважити, що прокурор клопотав про обрання тримання під вартою Ігоря Слободяна. Причиною такого бажання стало ухилення священнослужителя від запрошень до органів слідства. Попри це, суд узяв попа УПЦ МП під особисте зобов'язання. Власне, це передбачається процесуальним законодавством у справах такого штибу.

Зауважимо, що рішення суду буде чинним до 9 червня. Якщо Ігор Слободян його не виконуватиме, то на нього очікує штраф у розмірі понад 5 тисяч гривень.

Цікаво, що з журналістами щодо переховування від слідства Ігор Слободян і його захисник Роман Костюк відмовилися спілкуватися. Але під час судового засідання адвокат заявив, що впродовж кількох тижнів його підзахисний жив у нього та не виходив з дому. Він робив це, адже боявся за безпеку своєї сім'ї. Адже в його сторону лунали погрози, а сама ситуація набрала чималого резонансу. Попри це, Ігор Слободян у день судового засідання добровільно з'явився у поліції, а після цього – суді.

Що відомо про побиття військового