У Солом’янському районі Києва напали на військового: поліція вже відреагувала

У середу, 2 квітня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили інформацію про напад на військового й нанесення йому тілесних ушкоджень у Солом'янському районі Києва. Поліція встановлює обставини інциденту.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Туди не надходило жодних заяв про подію.

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Що відомо про інцидент

Правоохоронці вже зареєстрували вказану інформацію. Наразі вони встановлюють особи всіх учасників конфлікту, а також обирають правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, напередодні, 26 березня, Київський міський ТЦК та СП спростував інформацію про побиття мобілізованого на збірному пункті. За його даними, у громадянина, що був у похмільному стані після вживання алкоголю, стався напад епілепсії.

Це нібито зафіксовано на записах камер спостереження, а також підтверджується свідченнями очевидців з-поміж інших мобілізованих громадян. Медик збірного пункту надав чоловікові першу допомогу, після чого викликали швидку.

До слова, для звернення громадян з проблемних питань діють гарячі лінії: командування Сухопутних військ – 0800301937, а також Київського міського ТЦК та СП – 0660337817.