В Одесі люди у формі нібито побили військового, який пройшов полон: що на це кажуть ТЦК

В Одесі стався резонансний інцидент із військовим, який раніше перебував у російському полоні. За словами чоловіка, його силоміць заштовхали до мікроавтобуса люди у формі, побили та викинули з авто.

У територіальному центрі комплектування Одеської області заявили про перевірку і наголосили, що причетність їхніх представників ще не встановлена.

Дивіться також Вперше керівник ТЦК отримав вирок, бо заважав викривати кричущі порушення прав людини

Що відомо про інцидент?

В Одесі невідомі особи у формі напали на військового Дмитра Кащука, який у 2023 році добровільно пішов на фронт, воював на Донецькому напрямку та потрапив у російський полон. У травні 2025 року його звільнили, а вже менш ніж за рік він став жертвою нападу у рідному місті.

Інцидент стався 21 квітня. За словами потерпілого, коли він вийшов з під’їзду та підійшов до свого автомобіля, поряд зупинилися два мікроавтобуси. З них вибігли люди у чорній формі та балаклавах.

Чоловік розповів у коментарі "Усі", що не одразу зрозумів, хто перед ним. Він намагався з’ясувати їхню особу та просив показати обличчя, однак у відповідь почув лише ухильні пояснення.

Дмитро зазначає, що намагався показати документи, які підтверджують його інвалідність третьої групи та факт перебування у полоні. Однак, за його словами, ці аргументи не взяли до уваги. Після цього його силоміць заштовхали до мікроавтобуса. Усередині автомобіля невідомі фотографували його документи, з кимось переписувалися, а також кілька разів вдарили чоловіка по обличчю.

За словами потерпілого, його возили містом близько двадцяти хвилин. Згодом автомобіль зупинився, після чого чоловіка виштовхали з салону, супроводжуючи це нецензурною лайкою. При цьому у нього забрали ключі від автомобіля, які досі не повернули.

Військовий Дмитро розповів про жорстоке побиття: дивіться відео

Після інциденту Дмитро звернувся до поліції. За його словами, спочатку справу кваліфікували як викрадення, однак згодом матеріали передали до обласного територіального центру комплектування. Там чоловік написав ще одну заяву, проте чіткої відповіді щодо осіб, які його затримували, він не отримав. Наразі він планує звернутися до прокуратури.

Як відреагували на це у ТЦК?

В Одеському ТЦК повідомили, що заява Дмитра Кащука надійшла 23 квітня 2026 року. Наразі триває перевірка викладених у ній фактів відповідно до законодавства. Там зазначають, що в межах розслідування встановлюється ідентифікація осіб та транспортних засобів, які могли бути причетні до інциденту.

Через те, що учасники події були у балаклавах і без розпізнавальних знаків, їхню належність до підрозділів ТЦК поки що не підтверджено. У відомстві наголошують, що співпрацюють із правоохоронними органами для об’єктивного з’ясування всіх обставин.

Там також підкреслили, що дотримання законності та військової етики є обов’язковим для всіх представників Сил оборони України. Водночас у ТЦК заявили про повагу до військових, зокрема тих, хто пережив полон, і зазначили, що розгляд цієї справи перебуває на особливому контролі.

У разі підтвердження причетності будь-яких посадових осіб до протиправних дій, вони нестимуть відповідальність відповідно до закону. До завершення перевірки у відомстві закликають утримуватися від поширення непідтвердженої інформації.

Що ще відомо про останні кримінальні події повʼязані з ТЦК?