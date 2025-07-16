Співробітники ТЦК могли побити чоловіка в Миколаєві: ДБР встановлює обставини

У Миколаєві співробітники РТЦК могли побити військовозобов'язаного. Працівники ДБР встановлюють обставини події.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Що правоохоронці кажуть про подію?

Працівники ДБР повідомили, що встановлюють обставини можливого неправомірного застосування сили співробітниками Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області до військовозобов'язаного.

За попередньою інформацією, 14 липня під час проведення мобілізаційних заходів у Миколаєві працівники РТЦК могли перевищити свої службові повноваження і побити чоловіка призовного віку, який перебуває в розшуку.

За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки),

– розповіли правоохоронці.

Наразі триває досудове розслідування, а санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.