Хтось думає, що на біді можна наживатись, – Верещук відреагувала на побиття волонтера у Херсоні

У Херсоні невідомі побили волонтера, який займався евакуацією населення. І все це через те, що той безкоштовно евакуйовував людей.

Постраждалий чоловік заважав кривдникам наживатись на людях. Однак у Мінреінтеграції заявили, що евакуація із зони Каховської катастрофи є абсолютно безкоштовною.

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Верещук відреагувала про побиття волонтера у Херсоні

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявили, що негідники побили херсонського волонтера за те, що він безкоштовно евакуйовував людей, бо то заважало їм наживатись. Проблема в тому, що хтось думає, що на біді можна наживатись. Більш того, хтось вважає, що може ще й бити тих, хто евакуює людей безкоштовно.

Це нормально? Коли війна, коли техногенна катастрофа? Звісно, абсолютно ненормально,

– наголосила Верещук.

Міністр вважає, що держава має показати, що вона сильніше тих двох кривдників. До того ж Верещук звернулась до херсонського силового блоку.

"Я знаю, що ви в змозі швидко навести лад. Якщо ми з вами сказали, що евакуація для людей безкоштовна, то значить безкоштовна. Якщо хтось там не погоджується, то поясніть їм так, щоб зрозуміли. Люди мають бачити, що влада є владою!" – додала вона.

Евакуація із зони Каховської катастрофи є безкоштовною

У Мінреінтеграції нагадали, що евакуація з прифронтових територій та зон техногенної катастрофи здійснюється безкоштовно.

Держава має достатньо ресурсів та можливостей, щоб безкоштовно евакуювати людей та забезпечити первинну соціальну підтримку: тимчасове житло, гуманітарну допомогу та грошові виплати, які складають 2 тисячі гривень на дорослих та 3 тисячі гривень на дітей та осіб з інвалідністю.

Побиття волонтера у Херсоні: що відомо

Нещодавно стало відомо, що у Херсоні невідомі побили волонтера, який займався евакуацією населення. Ймовірно, причиною конфлікту стало те, що активіст робив це безкоштовно.

Попередньо, ім'я потерпілого – Карен. Він окрім евакуації херсонців, також постачав у місто гуманітарну допомогу, проводив збори на військові потреби і веде свій телеграм-канал.

У мережі активно обговорюють інцидент, і зазначають, що у той час, як одні люди рятують, інші – намагаються збагатитись на людському горі.

З питань евакуації можна звернутися на гарячу лінії кризового реагування Мінреінтеграції за телефоном: 15 – 48.