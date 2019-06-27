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      Побиття оператора 24 каналу: суд обрав запобіжний захід ще двом підозрюваним

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      У Харкові обрали запобіжні заходи ще двом підозрюваним у справі побиття оператора 24 каналу Вадима Макарюка.

      Олег Радченко та Ілля Альошкін, яких вважають причетними до нападу на оператора, час досудового слідства проведуть під домашнім арештом. 

      Важливо! Суд обрав запобіжний захід для ще одного підозрюваного у нападі на оператора

      Прокурор у суді наголосив, що підозрювані діяли умисно. Однак обидва чоловіки свою провину відкидають і спілкуватися зі ЗМІ відмовляються.

      побиття оператора
      Ілля Альошкін

      "Після того, як група осіб наздогнала Макарюка та один із співучасників штовхнув Макарюка, через це останній впав на асфальтовану поверхню на тротуар. Радченко підійшов до журналіста Макарюка, який лежав на тротуарі, він підібрав його камеру та розбив", – розповів прокурор Руслан Чуб. 

      Прокуратура вимагає відправити і Радченка, і Альошкіна в СІЗО із можливістю внесення застави. Захист – заперечує.

      побиття оператора
      Олег Радченко

      Одним із доказів для висунення підозри обом чоловікам стали зроблені на ринку відеозаписи. До слова, на інших відео, викладених в мережі, видно, як чоловік, схожий на Радченка, бере участь у іншому конфлікті на ринку "Барабашово". На одному він вдягає капу , а на іншому – завдає удару якомусь чоловіку. Радченко ці записи коментувати відмовився.

      Відео: побиття оператора 24 каналу в Харкові

      Що відомо про побиття Вадима Макарюка? У Харкові 7 червня сталися сутички поблизу ринку "Барабашово". Унаслідок цього постраждав оператор 24 каналу Вадим Макарюк, його госпіталізували до реанімації лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Зараз він проходить реабілітацію після крововиливу в мозок. В разі доведення провини підозрюваним загрожує до п'яти років ув'язнення. 

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      Теги: Новини України Судді Новини Харкова Журналісти Медіа
      Джерело: 24 канал
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