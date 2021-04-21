Поблизу Балі зник підводний човен ВМС Індонезії з 53 людьми на борту

Біля берегів острова Балі 21 квітня зник підводний човен військово-морських сил Індонезії. На його борту перебували 53 людини.
Джерело:BBC
Військове командування Індонезії звернулося до сусідніх Сінгапуру та Австралії з проханням допомогти з пошуком судна.
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Біля Балі зник підводний човен
- Субмарина KRI Nanggala-402, виготовлена на німецькій верфі Howaldtswerke у 1978 році, здійснювала навчальне торпедування у відкритому морі.
- Востаннє повідомлення про місце її перебування надійшло о 4:30 за місцевим часом, після цього зв'язок обірвався. Підводний човен тоді був на відстані 96 кілометрів на північ від Балі.
- На борту субмарини перебували 53 людини.
Що відомо про підводний флот Індонезії
- Колись він складався з 12 субмарин, придбаних у СРСР. Тепер флот дещо скромніший – 5 човнів, 2 з яких – німецькі Type 209, ще 3 – новіші південнокорейські субмарини.
- Індонезія поступово оновлює свої військові сили, однак частина техніки, яка досі експлуатується, фізично застаріла.
- Впродовж останніх років там вже траплялися аварії з трагічними наслідками, особливо за участю старих військово-транспортних літаків.
Неподалік берегів Балі зникла субмарина: дивіться карту