Поблизу Балі зник підводний човен ВМС Індонезії з 53 людьми на борту

Біля берегів острова Балі 21 квітня зник підводний човен військово-морських сил Індонезії. На його борту перебували 53 людини.

Військове командування Індонезії звернулося до сусідніх Сінгапуру та Австралії з проханням допомогти з пошуком судна.

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Біля Балі зник підводний човен

Субмарина KRI Nanggala-402 , виготовлена на німецькій верфі Howaldtswerke у 1978 році, здійснювала навчальне торпедування у відкритому морі.

, виготовлена на німецькій верфі Howaldtswerke у 1978 році, здійснювала навчальне торпедування у відкритому морі. Востаннє повідомлення про місце її перебування надійшло о 4:30 за місцевим часом, після цього зв'язок обірвався . Підводний човен тоді був на відстані 96 кілометрів на північ від Балі.

. Підводний човен тоді був на відстані 96 кілометрів на північ від Балі. На борту субмарини перебували 53 людини.

Що відомо про підводний флот Індонезії

Колись він складався з 12 субмарин , придбаних у СРСР. Тепер флот дещо скромніший – 5 човнів , 2 з яких – німецькі Type 209, ще 3 – новіші південнокорейські субмарини.

, придбаних у СРСР. Тепер , 2 з яких – німецькі Type 209, ще 3 – новіші південнокорейські субмарини. Індонезія поступово оновлює свої військові сили , однак частина техніки, яка досі експлуатується, фізично застаріла.

, однак частина техніки, яка досі експлуатується, фізично застаріла. Впродовж останніх років там вже траплялися аварії з трагічними наслідками, особливо за участю старих військово-транспортних літаків.

Неподалік берегів Балі зникла субмарина: дивіться карту