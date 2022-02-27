Поблизу Гнутового зараз точиться бій
27 лютого 2022 , 09:18Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Павла Кириленка
Біля села Гнутового, що розташоване біля Маріуполя, зараз тримають бої з ворожою армією. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко приблизно о 8 ранку 2022 року.
Неспокійно було у Сартані ввечері 26 лютого. Обстрілювали авіацією. Там зруйновано 8 будинків. У місцевій школі повилітали вікна.
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На жаль, 1 людина загинула, 2 поранених. Офіційна інформація щодо загальної ситуації по Волновасі і Маріуполю від військових поки що не надходила, зазначив Кириленко.
Водночас станом на ранок тихо, без великих обстрілів та втрат було у:
- Торецьку;
- Мар'їнці;
- Красногорівці;
- Світлодарці.
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