Поблизу Гнутового зараз точиться бій

Біля села Гнутового, що розташоване біля Маріуполя, зараз тримають бої з ворожою армією. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко приблизно о 8 ранку 2022 року.

Неспокійно було у Сартані ввечері 26 лютого. Обстрілювали авіацією. Там зруйновано 8 будинків. У місцевій школі повилітали вікна.

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На жаль, 1 людина загинула, 2 поранених. Офіційна інформація щодо загальної ситуації по Волновасі і Маріуполю від військових поки що не надходила, зазначив Кириленко.

Водночас станом на ранок тихо, без великих обстрілів та втрат було у:

Торецьку;

Мар'їнці;

Красногорівці;

Світлодарці.

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