25 грудня, 20:52
2

Поблизу Ковеля на Волині прогриміли вибухи: там фіксували ворожий дрон

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Ввечері 25 грудня біля Ковеля на Волині пролунали вибухи, коли в області фіксували ворожий дрон.
  • Тривогу оголосили о 20:15, а вибухи пролунали о 20:49. 

Біля Ковеля, що на Волині, ввечері 25 грудня чули вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожий дрон, який був у області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Що відомо про вибухи біля Ковеля 25 грудня?

Тривогу у Ковельському районі Волині оголосили о 20:15. Повітряні сили попереджали про рух ворожого безпілотника у напрямку регіону.

Волинська область. БпЛА повз Ковель – курсом на Турійськ, 
– писали військові.

Вибухи у регіоні пролунали о 20:49, про що писали місцеві телеграм-канали. Вже через 3 хвилини у Ковельському районі пролунав відбій тривоги.

Водночас станом на 20:58 повітряна тривога лишається у Камінь-Каширському районі Волині. Про наслідки вибухів місцева влада поки що нічого не повідомляла.

 Де ще були вибухи в Україні останнім часом?

  • У Київській області 25 грудня після 12 гривні зафіксували рух ворожих безпілотників. По цілях працювали сили ППО.

  • У Чернігові та Запоріжжі вночі 24 грудня під час повітряної атаки ворога пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що у Запоріжжі було пошкоджено житловий будинок, є займання гаражів та авто.

  • Днем раніше вибухи через російські безпілотники пролунали у Черкасах та на Полтавщині 23 грудня. У Полтавській ОВА зазначали, що росіяни били по підприємству у Кременчуцькій громаді, внаслідок чого двоє людей зазнали поранень.