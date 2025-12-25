Поблизу Ковеля на Волині прогриміли вибухи: там фіксували ворожий дрон
- Ввечері 25 грудня біля Ковеля на Волині пролунали вибухи, коли в області фіксували ворожий дрон.
- Тривогу оголосили о 20:15, а вибухи пролунали о 20:49.
Біля Ковеля, що на Волині, ввечері 25 грудня чули вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожий дрон, який був у області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Дивіться також Росія від ночі атакувала Україну "Шахедами", на Київщині чули вибухи: які наслідки обстрілів
Що відомо про вибухи біля Ковеля 25 грудня?
Тривогу у Ковельському районі Волині оголосили о 20:15. Повітряні сили попереджали про рух ворожого безпілотника у напрямку регіону.
Волинська область. БпЛА повз Ковель – курсом на Турійськ,
– писали військові.
Вибухи у регіоні пролунали о 20:49, про що писали місцеві телеграм-канали. Вже через 3 хвилини у Ковельському районі пролунав відбій тривоги.
Водночас станом на 20:58 повітряна тривога лишається у Камінь-Каширському районі Волині. Про наслідки вибухів місцева влада поки що нічого не повідомляла.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де ще були вибухи в Україні останнім часом?
У Київській області 25 грудня після 12 гривні зафіксували рух ворожих безпілотників. По цілях працювали сили ППО.
У Чернігові та Запоріжжі вночі 24 грудня під час повітряної атаки ворога пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що у Запоріжжі було пошкоджено житловий будинок, є займання гаражів та авто.
Днем раніше вибухи через російські безпілотники пролунали у Черкасах та на Полтавщині 23 грудня. У Полтавській ОВА зазначали, що росіяни били по підприємству у Кременчуцькій громаді, внаслідок чого двоє людей зазнали поранень.