Поблизу Запоріжжя жінка облила себе бензином та підпалила

51-річна українка облила себе бензином та підпалила під Запоріжжям. Сталося це у селі Наталівка, неподалік обласного центру.

Відповідне повідомлення надійшло до екстрених служб 12 серпня. Аби врятувати жінку, на місце події одразу прибули фельдшерська та реанімаційна бригади.

Читайте також Харків'янка підпалила квартиру матері: в помешканні була дитина

Подробиці про інцидент

Наразі жінка перебуває у реанімації в лікарні Запоріжжя. За інформацією медиків, вона отримала опіки тулуба, кінцівок ІІ – ІІІ ступенів 90%. Крім цього, постраждала також обпекла верхні дихальні шляхи.

Самопідпал дитини у Києві

Наразі невідомо, в якому стані перебуває мешканка Наталівки. Причини її вчинку з'ясовуватимуть правоохоронці.

Наприкінці травня 12-річний школяр з Києва підпалив себе легкозаймистою сумішшю. Правоохоронці повідомили, що це – випадковість. Водночас, за інформацією ЗМІ, хлопчик нібито зробив це заради того, аби зняти відео. Підліток отримав серйозні опіки, було ушкоджено понад 40% тіла та дихальні шляхи. Медики боролися за його життя 2 тижні. Втім, на жаль, врятувати школяра не вдалося. 7 червня хлопчик помер.