19:22
24 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Поблизу школи у Дніпрі сталася стрілянина: поліція ввела план "Сирена"

      - Читать новость на русском

      У Дніпрі на вулиці Титова сталася стрілянина. Вогонь відкрили зловмисники, яких зупинила поліція. Інцидент трапився поблизу школи №89 увечері 24 лютого.

      Як пише видання "Днепр оперативный" з посиланням на очевидців, неподалік перетину вулиці Титова з проспектом Олександра Поля поліція зупинила два чорних позашляховики, які у народу називають "Гелендеваген" і ще одне авто. Зрештою з одного з автомобілів відкрили стрілянину. Свідки кажуть про кілька пострілів.

      Зверніть увагу! У Львові влаштували стрілянину та викрадення людини: деталі

      Опісля позашляховики зникли з місця події на високій швидкості. Усіх учасників інциденту зараз розшукує поліція. Крім того, у Дніпрі правоохоронці оголосили план-перехопленя "Сирена".

      Тим часом у мережі оприлюднили відео з місця пригоди. На кадрах можна побачити, як чоловік з пістолета розстрілює людей. ЗМІ пишуть, що зараз там – дуже багато поліції.

      Дивіться відео стрілянини на Титова в Дніпрі 

      Новина доповнюється 

      Великий піст 2020: історія та правила дотримання
      сьогодні
      Теги: Діти і неповнолітні Кримінальні новини Поліція Стрілянина Новини Дніпра Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Як СБУ мститься тим, хто позбавив їх нелегального заробітку: подробиці
      Сергій Лещенко
      сьогодні , 19:00 З любов'ю з Праги, або Ще один промах Росії
      СерпомПо
      сьогодні , 12:00 Власний номер у 5-зірковому готелі: як одночасно відпочивати і заробляти на нерухомості
      сьогодні , 11:33 Афіша Києва на тиждень: куди піти 24 лютого — 1 березня
      Ліза Астахова
      сьогодні , 18:30 Страшний дефолт і проблеми з виконанням бюджету: про що волають ті, хто не любить МВФ
      Сергій Фурса
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук