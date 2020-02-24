Поблизу школи у Дніпрі сталася стрілянина: поліція ввела план "Сирена"

У Дніпрі на вулиці Титова сталася стрілянина. Вогонь відкрили зловмисники, яких зупинила поліція. Інцидент трапився поблизу школи №89 увечері 24 лютого.

Як пише видання "Днепр оперативный" з посиланням на очевидців, неподалік перетину вулиці Титова з проспектом Олександра Поля поліція зупинила два чорних позашляховики, які у народу називають "Гелендеваген" і ще одне авто. Зрештою з одного з автомобілів відкрили стрілянину. Свідки кажуть про кілька пострілів.

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Опісля позашляховики зникли з місця події на високій швидкості. Усіх учасників інциденту зараз розшукує поліція. Крім того, у Дніпрі правоохоронці оголосили план-перехопленя "Сирена".

Тим часом у мережі оприлюднили відео з місця пригоди. На кадрах можна побачити, як чоловік з пістолета розстрілює людей. ЗМІ пишуть, що зараз там – дуже багато поліції.

Дивіться відео стрілянини на Титова в Дніпрі

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