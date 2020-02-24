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      У Кропивницькому чоловік обстріляв авто з патрульними: фото

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      У Кропивницькому чоловік обстріляв авто патрульних / Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції

      Близько півночі 23 лютого на одній з вулиць Кропивницького сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь по патрульному автомобілю поліції. Там саме перебували правоохоронці, однак, на щастя, вони не постраждали.

      Все відбулось раптово: поліцейські, які патрулювали місто, помітили на проїжджій частині однієї з вулиць Кропивницького чоловіка. Коли вони вирішили під’їхати до нього ближче, чоловік відкрив вогонь по автомобілю та почав втікати. Про це інформує пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

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      Вже за кілька годин оперативники внутрішньої безпеки затримали стрільця біля одного з розважальних закладів міста. Нападником виявився 24-річний чоловік, родом з Черкаської області,
      – мовиться у повідомленні.

      Під час поверхневого огляду в нього вилучили пневматичний пістолет. Правоохоронці кажуть: зловмисник був п’яним та поводився неадекватно.

      Чоловіку вже повідомили про підозру за статтею "Посягання на життя працівника правоохоронного органу". Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

      Зловмисника вже помістили до ізолятора тимчасового тримання.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Стрілянина Кримінальні новини Новини Кропивницького Поліція
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