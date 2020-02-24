У Кропивницькому чоловік обстріляв авто з патрульними: фото

Близько півночі 23 лютого на одній з вулиць Кропивницького сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь по патрульному автомобілю поліції. Там саме перебували правоохоронці, однак, на щастя, вони не постраждали.

Все відбулось раптово: поліцейські, які патрулювали місто, помітили на проїжджій частині однієї з вулиць Кропивницького чоловіка. Коли вони вирішили під’їхати до нього ближче, чоловік відкрив вогонь по автомобілю та почав втікати. Про це інформує пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Дивіться також: У Львові влаштували стрілянину та викрадення людини: деталі

Вже за кілька годин оперативники внутрішньої безпеки затримали стрільця біля одного з розважальних закладів міста. Нападником виявився 24-річний чоловік, родом з Черкаської області,

– мовиться у повідомленні.

Під час поверхневого огляду в нього вилучили пневматичний пістолет. Правоохоронці кажуть: зловмисник був п’яним та поводився неадекватно.

Чоловіку вже повідомили про підозру за статтею "Посягання на життя працівника правоохоронного органу". Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Зловмисника вже помістили до ізолятора тимчасового тримання.