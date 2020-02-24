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      В Кропивницком мужчина обстрелял авто с патрульными: фото

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      В Кропивницкому мужчина обстрелял авто патрульных / Департамент внутренней безопасности Нацполиции

      Около полуночи 23 февраля на одной из улиц Кропивницкого произошла стрельба. Мужчина открыл огонь по патрульному автомобилю полиции. Там как раз находились правоохранители, однако, к счастью, они не пострадали.

      Все произошло внезапно: полицейские, которые патрулировали город, заметили на проезжей части одной из улиц Кропивницкого мужчину. Когда они решили подъехать к нему поближе, мужчина открыл огонь по автомобилю и начал убегать. Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

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      Уже через несколько часов оперативники внутренней безопасности задержали стрелка возле одного из развлекательных заведений города. Нападавшим оказался 24-летний мужчина, родом из Черкасской области,
      – говорится в сообщении.

      Во время поверхностного осмотра у него изъяли пневматический пистолет. Правоохранители говорят: злоумышленник был пьян и вел себя неадекватно.

      Мужчине уже сообщили о подозрении по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

      Злоумышленника уже поместили в изолятор временного содержания.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Стрельба Криминальные новости Новости Кропивницкого Полиция
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