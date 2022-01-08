Побудував картонну дурилку імені себе: чому Назарбаєв погано скінчить

Кілька днів тому жителі Казахстану мали змогу подивитися ще один із незліченних серіалів про "вождя нації" Нурсултана Назарбаєва. Далі читайте російською.

Американский кинорежиссер Оливер Стоун, известный своим преклонением перед диктаторами, превзошел в этом фильме даже придворных льстецов, назвав Назарбаева "золотым человеком".

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Итог карьеры Назарбаева

Еще одним участником соревнования в раболепии был украинский кинодеятель Игорь Лопатенок, помогавший Стоуну оболгать украинский Майдан. По иронии судьбы как раз после демонстрации этого угодливого фильма Майдан начался в самом Казахстане.

Январское восстание, чем бы оно ни завершилось, подводит итог долгой политической карьеры Назарбаева. Будем честны: бесславной карьеры. В годы горбачевской перестройки это был живой и деятельный человек, привлекавший стремлением к переменам и казавшийся искренним патриотом своей страны.

Но десятилетия единоличного правления превратили Назарбаева в самое настоящее чудище, думающее только о своей власти и своих деньгах.

В начале 90-х я видел, как навстречу ему бежали рабочие из Экибастуза – для них этот улыбчивый человек разительно отличался от привычных скучных номенклатурщиков. Сейчас дети этих людей крушат его памятники – как вообще эти бессмысленные монументы появились в стране, которая в 90-е годы была самой цивилизованной из центральноазиатских республик?

Соседний Узбекистан уже был завешан портретами Каримова, а Назарбаев только посмеивался. Но в итоге перещеголял соседа по части культа личности.

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Имя потерял, страну загубил

Он пришел к власти как альтернативный лидер, чтобы покончить с самой возможностью того, что главу Казахстана будут назначать в Кремле. И в результате не просто лишил собственный народ права на избрание власти, но и привел, возможно, к самой настоящей российской оккупации Казахстана – какой позор!

Ему досталась богатая и перспективная страна, жители которой по большей части живут в нищете, в то время как он с приближенными складирует миллиарды. И к чему? Собственную дочь он фактически лишил семьи, внук погиб, дочери "отца нации" сейчас вынуждены бежать из страны – и это только его "легальная" семья. Кому он принес счастье, кроме своих памятников, обломки которых валяются под ногами людей?

Доброе имя – потерял. Страну – загубил. Собственной семье принес одни несчастья. И все это ради самолюбования, ради стрекота льстецов? Вместо государства он построил картонную дурилку имени себя – и теперь даже для того, чтобы защитить хищные кланы, которые эксплуатируют Казахстан, нужны российские оккупанты.

Тот, кто знает Казахстан, вряд ли этому удивится. В этой стране при Назарбаеве никогда ничего по-настоящему не работало. Вождь имитировал величие, аппарат имитировал деятельность и эффективность, народ имитировал страх. И все вместе просто разворовывали эту несчастную страну – каждый на своем месте. Пока людям окончательно не надоело играть в эту странную игру во имя вождя нации.

В 1991 году первый президент Узбекистана Ислам Каримов, которого всегда раздражало мое увлечение Назарбаевым, а я был увлечен, что и говорить, я очень надеялся, что Казахстан под руководством Назарбаева изменится и станет современным государством, – бросил мне с недоброй улыбкой: "Твой Нурсултан все равно плохо кончит". Я лишь пожал плечами: мне не нравилась диктатура Каримова, и я надеялся на демократизацию Казахстана.

– Почему же он должен плохо кончить-то, Ислам Абдуганиевич? У него там все развивается, меняется. Разве это не так?

– Не так, – отрезал Каримов. – Ты по молодости видишь только картинку. А он думает только о себе, да и строить ничего не умеет. Вспомнишь еще этот разговор, когда доживешь до моих лет.

Ну вот дожил и вспомнил. Об этом диалоге я никогда Назарбаеву не рассказывал, потому что считал это сумасбродством и завистью авторитарного соседа. Но Каримов, конечно, знал его куда лучше, чем я.

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