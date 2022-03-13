Якщо до умов війни додати нашу фізіологію, занепокоєння, відсутність сну, зміну звичок тощо, то не дивно, що загальний дух почне "просідати".

Варто знати Ми "перемололи" третину війська противника, – Арестович про втрати Росії

Арестович попередив, що наразі українці почали "просідати". Це цілком нормально в умовах війни, але з цим станом можна і потрібно боротися.

Я хочу вас попередити, що ви почали просідати. Для деяких людей, схильних до самоаналізу, це помітно, але для більшості – ні. І я спішу вас попередити,

– заявив Арестович.

В чому проявляється 2-га фаза психологічної війни:

у зневірі,

розчаруванні,

у зневірі до перспективи перемоги, адекватності дій влади тощо.

Тут є 2 аспекти. Перший – інформаційно-психологічна операція супротивника, а другий – особиста психологічна війна.

Перший аспект

Ворог прагне розірвати зв'язок між народом і владою, щоб українці зневірились у здатності командування, у здатності влади адекватно оборонятися тощо. Зневіра – одна з головних цілей ворога.

Звісно, у нас в країні є багато недоліків. І раніше з ними розбиралися, і зараз розбираються, і будуть розбиратися. Не буває ідеальних країн, тим паче які ведуть війну. Людство в принципі не ідеальне, а під час війни й поготів.

Численні помилки є, звісно, про них треба інформувати, на них треба реагувати. Ми їх збираємо, реагуємо. Але треба розуміти, що зробити так, щоб народ перестав вірити владі, а влада перестала вірити народу – це ціль, про яку наші вороги мріють,

– підкреслив Арестович.

Тут потрібно зробити простий вибір. На війні все чорно-біле – ви або за, щоб вороги досягнули своєї цілі, або проти.

Моя пропозиція така: ви збираєте інформацію про те, де щось не так, можна мене тегати у фейсбуці або іншими способами. Я все читаю, доношу вищому керівництву країни. Й ми будемо реагувати відповідно,

– пообіцяв речник ОП.

Він пояснив, що як тільки окремі душі або політики починають розводити "зраду", людина мимовільно обирає ту сторону, яка дає противнику досягнути своєї цілі у психологічній атаці.

Типовий приклад, як Арахамія та Подоляк сфотографувалися на полігоні в Яворові. Це було 6 числа, полігон цей величезний і дуже добре відомі всі точки, місця і так далі. Нині противник завдав удару і дехто з опозиційних політиків радісно погнав разом з російськими службами психологічної боротьби про те, що росіяни нібито вдарили через те, що наші там сфотографувались. Звісно, звідки Росії знати, що там є Яворівський полігон і що туди йде допомога. Це політика,

– навів приклад Арестович.

До теми Наші наносили удар по противнику, а той – удари у відповідь, зокрема на Львівщину, – Арестович

Другий аспект

Другий аспект полягає в нашому психологічному стані. Є така річ, яка називається вольовий конфлікт. В момент вибору лінії внутрішньої та зовнішньої поведінки в цей центр б'ють спеціалісти противника або та паразитарна частина людської душі, яка хоче, щоб людина просіла, розчарувалась, поплила.

Цей вибір робить кожен із нас. Так, війна та випробування вимотують, і всі чекають, коли це все закінчиться. Але не час розкисати, адже далі буде 3 фаза і вона буде ще страшнішою. Вона обов'язково настане незалежно від досягнень на полі бою та результатів переговорів. Вона прийде навіть в тому випадку, якщо Росія вирішить раптово здатися та повернути нам усе.

У цей момент потрібно стати суворішим до себе і зайнятись легким самоаналізом – дивитися за собою, чи не поплив я. Від того, що ви попливете, не буде краще нікому. А особливо вам. Психологія відзначиться на фізіології, соціальних контактах. Починається це все з програшу вольового конфлікту,

– розповів Арестович.

Як з цим боротися

Вольовий конфлікт ми програємо тоді, коли вирішуємо повірити в новини раніше, ніж встигли їх перевірити. Коли з усіх версій можливих подій обираємо найгіршу, наприклад: "влада кинула Маріуполь" або "вони спеціально замовчують інформацію про полк Азов".

Кожного разу, коли ви вірите і розганяєте чорні версії, ви програли. Кожного разу коли ви не розігнали інформацію, а перевірили її й повірили в краще, ви виграли.

Ще один важливий момент – побутовий. Кожна перемога вкидає в кров гормони успіху. Тож попри ваш моральний стан важливо щодня планувати маленькі події – коли ви виконуєте ці контрольні точки, мозок зараховує це як успіх. А як тільки ви починаєте думати погано, вам теж починає бути погано. Не допускайте цього, адже ще буде дуже багато випробувань.

Головний закон піхоти – кожен помирає на самотності. Смерть – це завжди сам на сам. І смерть, горе, розруха, печаль, психологічний тиск – кожен повинен виграти цю війну віч-на-віч. Хоча ми всі тут, ми разом. Відчуйте, що всі ми разом і відчуваємо одні й ті ж проблеми. І хоч кожен помирає наодинці, підтримувати одне одного ми можемо разом. Відчуйте цю підтримку,

– сказав речник ОП.

Наразі кожен з нас зараз поєднаний невидимими нитками й вибирає біле або чорне. Обирайте біле, турбуйтеся про інших, перемагайте внутрішню війну, як би важко не було. Адже буде ще важче.

Арестович прогнозує, що приблизно на 21 – 27 день війни почнеться третя фаза, яка буде ще важчою. Але пам'ятайте, що нас мільйони. І кожен з нас повинен обирати світле – і не один раз, а кожен раз, коли приходять сумніви, втома та тривога.

Як боротися у психологічній війні: дивіться відео