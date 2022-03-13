Если к условиям войны добавить нашу физиологию, беспокойство, отсутствие сна, смену привычек и т.д., то не удивительно, что общий дух начнет "проседать".

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Арестович предупредил, что украинцы начали "проседать". Это вполне нормально в условиях войны, но с этим состоянием можно и нужно бороться.

Я хочу вас предупредить, что вы начали проседать. Для некоторых людей, подверженных самоанализу, это заметно, но для большинства – нет. И я спешу вас предупредить,

– заявил Арестович.

В чем проявляется 2 фаза психологической войны:

В унынии, Разочаровании, В унынии к перспективе победы, адекватности действий власти и т.д.

Здесь есть два аспекта. Первый – информационно-психологическая операция противника, а второй – личная психологическая война.

Первый аспект

Враг стремится разорвать связь между народом и властью, чтобы украинцы отчаялись в способности командования, в способности власти адекватно обороняться и тому подобное. Уныние – одна из главных целей врага.

Конечно, у нас в стране много недостатков. И раньше с ними разбирались, и сейчас разбираются и будут разбираться. Не бывает идеальных стран, тем более ведущих войну. Человечество в принципе не идеальное, а во время войны подавно.

Многочисленные ошибки есть, конечно, о них нужно информировать, на них нужно реагировать. Мы их собираем, реагируем. Но надо понимать, что сделать так, чтобы народ перестал верить властям, а власть перестала верить народу – это цель, о которой наши враги мечтают,

– подчеркнул Арестович.

Здесь нужно сделать простой выбор. На войне все черно-белое – вы или за то, чтобы враги достигли своей цели, или против.

Мое предложение таково: вы собираете информацию о том, где что-то не так, можно меня тегать в фейсбуке или другими способами. Я все читаю, доношу высшему руководству страны. И мы будем реагировать соответственно,

– пообещал спикер ОП.

Он объяснил, что как только отдельные души или политики начинают разводить "измену", человек непроизвольно выбирает ту сторону, которая дает противнику достичь своей цели в психологической атаке.

Типичный пример, как Арахамия и Подоляк, сфотографировались на полигоне в Яворове. Это было 6 числа, полигон этот огромен и очень хорошо известны все точки, места и так далее. Сейчас противник нанес удар и некоторые оппозиционные политики радостно погнали вместе с российскими службами психологической борьбы о том, что россияне якобы ударили из-за того, что наши там сфотографировались. Конечно, откуда России знать, что там есть Яворовский полигон и что туда идет помощь. Это политика,

– привел пример Арестович.

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Второй аспект

Второй аспект состоит в нашем психологическом состоянии. Есть такая вещь, которая называется волевой конфликт. В момент выбора линии внутреннего и внешнего поведения в этот центр бьют специалисты противника или паразитарная часть человеческой души, которая хочет, чтобы человек просел, разочаровался, поплыл.

Этот выбор делает каждый из нас. Да, война и испытания выматывают, и все ждут, когда это все закончится. Но не время раскисать, ведь дальше будет 3 фаза, и она будет еще страшнее. Она обязательно наступит вне зависимости от достижений на поле боя и результатов переговоров. Она придет даже в том случае, если Россия решит внезапно сдаться и вернуть нам все.

В этот момент нужно стать строже к себе и заняться легким самоанализом – смотреть за собой, не поплыл ли я. От того, что вы поплывете, не будет лучше никому. А в особенности вам. Психология отразится на физиологии, социальных контактах. Начинается это все с проигрыша волевого конфликта,

– рассказал Арестович.

Как с этим бороться

Волевой конфликт мы проигрываем тогда, когда решаем поверить в новости раньше, чем успели их проверить. Когда из всех версий возможных событий выбираем худшую, например: "власть бросила Мариуполь "или" они специально умалчивают информацию о полку Азов".

Каждый раз, когда вы верите и разгоняете черные версии, вы проиграли. Каждый раз, когда вы не разогнали информацию, а проверили ее и поверили в лучшее, вы выиграли.

Еще один важный момент – бытовой. Каждая победа вбрасывает в кровь гормоны успеха. Поэтому, несмотря на ваше моральное состояние, важно ежедневно планировать маленькие события – когда вы выполняете эти контрольные точки, мозг засчитывает это как успех. А как только вы начинаете думать плохо, вам тоже начинает быть плохо. Не допускайте этого, ведь еще будет слишком много испытаний.

Главный закон пехоты – каждый умирает в одиночестве. Смерть – это всегда один на один. И смерть, горе, разруха, печаль, психологическое давление – каждый должен выиграть эту войну с глазу на глаз. Хотя мы все здесь, мы вместе. Почувствуйте, что все мы вместе и ощущаем одни и те же проблемы. И хотя каждый умирает наедине, поддерживать друг друга мы можем вместе. Почувствуйте эту поддержку,

– сказал спикер ОП.

Сейчас каждый из нас соединен невидимыми нитями и выбирает белое или черное. Выбирайте белое, беспокойтесь о других, побеждайте внутреннюю войну как бы тяжело ни было. Ведь будет еще труднее.

Арестович прогнозирует, что примерно на 21 – 27 день войны начнется третья фаза, которая будет еще тяжелее. Но помните, что нас миллионы. И каждый из нас должен выбирать светлое – и не один раз, а каждый раз, когда приходят сомнения, усталость и тревога.

Как бороться в психологической войне: смотрите видео